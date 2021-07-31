Стало известно, когда могут показать финал "Сватов"

Ориентировочно уже этой осенью любители сериала "Сваты" смогут насладиться финальным, седьмым сезоном. Об этом сообщил актёр Фёдор Добронравов.

Как отмечает РИА "Новости", которое получило ответ от актёра, изначально серий должно было быть 16, но будет меньше. Положение дел со съёмками осложнила геополитическая ситуация и пандемия коронавируса.