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Стало известно, когда могут показать финал "Сватов"

Съёмки были завершены в Грузии ещё 20 июля, обещаются душераздирающие последние эпизоды.

31 июля, 20:13
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1276664/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Фото © "Кинопоиск"

Ориентировочно уже этой осенью любители сериала "Сваты" смогут насладиться финальным, седьмым сезоном. Об этом сообщил актёр Фёдор Добронравов.

Как отмечает РИА "Новости", которое получило ответ от актёра, изначально серий должно было быть 16, но будет меньше. Положение дел со съёмками осложнила геополитическая ситуация и пандемия коронавируса.

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Ранее актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину, рассказала, как продвигались съёмки последних серий седьмого сезона "Сватов".

"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было выпущено шесть сезонов и мюзикл "Новогодние сваты". Также были созданы телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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