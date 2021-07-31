Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что в первый раз встретился с Владимиром Путиным ещё в 1980 году. О своей 41-летней дружбе с российским лидером нынешний директор СВР признался в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

А в 2018 году он рассказывал, что вместе с Путиным прыгал с парашютом. Также они учились на годичном факультете в Краснознамённом институте (ныне Академия внешней разведки). Перед поступлением вместе и совершили парашютный прыжок.