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Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным

Случилось это в разведывательном подразделении Ленинградского управления Комитета госбезопасности СССР.

31 июля, 20:04
<p>Владимир Путин и Сергей Нарышкин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что в первый раз встретился с Владимиром Путиным ещё в 1980 году. О своей 41-летней дружбе с российским лидером нынешний директор СВР признался в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

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А в 2018 году он рассказывал, что вместе с Путиным прыгал с парашютом. Также они учились на годичном факультете в Краснознамённом институте (ныне Академия внешней разведки). Перед поступлением вместе и совершили парашютный прыжок.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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