Нарышкин рассказал, когда познакомился с Путиным
Случилось это в разведывательном подразделении Ленинградского управления Комитета госбезопасности СССР.
Владимир Путин и Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что в первый раз встретился с Владимиром Путиным ещё в 1980 году. О своей 41-летней дружбе с российским лидером нынешний директор СВР признался в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
А в 2018 году он рассказывал, что вместе с Путиным прыгал с парашютом. Также они учились на годичном факультете в Краснознамённом институте (ныне Академия внешней разведки). Перед поступлением вместе и совершили парашютный прыжок.
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