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Собянин: В нашей стране невозможно зачистить коронавирус, как в Китае

Мэр столицы уверен, что даже если бы в России был введён "железный занавес", то после его снятия вспышка инфекции возобновилась бы.

1 августа, 21:47
<p>Сергей Собянин. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Сергей Собянин. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Пытаться раз и навсегда зачистить коронавирус, как это делают в Китае, в нашей стране невозможно. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если бы мы ставили себе такую задачу, то пришлось бы вводить "железный занавес" по периметру, делить страну на отдельные сектора, окружать их военными патрулями и так далее. А потом мы бы открылись, и всё началось бы заново", — заявил мэр столицы в беседе с РБК.

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Ранее Сергей Собянин назвал два способа остановить пандемию коронавируса. Столичный мэр отметил, что населению следует соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах и транспорте, придерживаться социальной дистанции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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