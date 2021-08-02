Собянин: В нашей стране невозможно зачистить коронавирус, как в Китае

Пытаться раз и навсегда зачистить коронавирус, как это делают в Китае, в нашей стране невозможно. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если бы мы ставили себе такую задачу, то пришлось бы вводить "железный занавес" по периметру, делить страну на отдельные сектора, окружать их военными патрулями и так далее. А потом мы бы открылись, и всё началось бы заново", — заявил мэр столицы в беседе с РБК.