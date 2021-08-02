Собянин рассказал, как в Москве в этом году будут праздновать День города
В столице вновь наметился спад заболеваемости коронавирусом, отменены некоторые ранее введённые ограничения.
Сергей Собянин. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова
В Москве не будут проводить ко Дню города фестивали, но ярмарки состоятся. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Никаких фестивалей проводить не будем. Ярмарки будут работать, но без культурной программы", — заявил он в беседе с РБК.
Собянин пояснил, что нужно активизировать сезонную торговлю. Это поможет увеличить конкуренцию и притормозить рост цен.
Ранее Сергей Собянин заявил об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве, однако маски по-прежнему необходимо использовать, так как это важнейший барьер на пути распространения коронавируса.
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