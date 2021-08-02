Собянин рассказал, как в Москве в этом году будут праздновать День города

В Москве не будут проводить ко Дню города фестивали, но ярмарки состоятся. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Никаких фестивалей проводить не будем. Ярмарки будут работать, но без культурной программы", — заявил он в беседе с РБК.

Собянин пояснил, что нужно активизировать сезонную торговлю. Это поможет увеличить конкуренцию и притормозить рост цен.