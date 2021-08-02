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Собянин рассказал, как в Москве в этом году будут праздновать День города

В столице вновь наметился спад заболеваемости коронавирусом, отменены некоторые ранее введённые ограничения.

1 августа, 21:30
<p>Сергей Собянин. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова</p>

Сергей Собянин. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новикова

В Москве не будут проводить ко Дню города фестивали, но ярмарки состоятся. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Никаких фестивалей проводить не будем. Ярмарки будут работать, но без культурной программы", заявил он в беседе с РБК.

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Собянин пояснил, что нужно активизировать сезонную торговлю. Это поможет увеличить конкуренцию и притормозить рост цен.

Ранее Сергей Собянин заявил об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве, однако маски по-прежнему необходимо использовать, так как это важнейший барьер на пути распространения коронавируса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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