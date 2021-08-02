Собянин заявил, что вводить удалёнку для школьников не планируется

В Москве нет планов вводить удалённый режим учёбы для школьников из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

"Мы никакой удалёнки не планируем", — отметил он в интервью РБК.

Глава столицы рассказал также, как показатели заболеваемости являются сигналом для введения ограничений. Собянин уточнил, что для лечения заболевших были мобилизованы примерно 23 тысячи коек. Если заполняются две трети из них, "это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры". Они были приняты в мае-июне, но когда заболеваемость пошла на спад, ограничения начали отменять.