В Иванове полицейский на пешеходном переходе сбил девушку. Видео © "Новости и происшествия Иваново"

В Иванове на нерегулируемом пешеходном переходе полицейской машиной была сбита 16-летняя девушка. Об этом сообщили в УМВД по Ивановской области, добавив, что медицинская помощь ей не понадобилась.

"1 августа полицейский-водитель ОБ ППСП УМВД России по Ивановской области в служебное время, управляя служебным автомобилем УАЗ 390995-04, у дома 124 по улице Каравайковой областного центра совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку", — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики. Также были вызваны законные представители несовершеннолетней. Госпитализация не потребовалась.

Водитель был трезв. На него составили административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения").

"По факту случившегося начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — добавили в управлении МВД.