Лихо повернул: Полицейский на служебном УАЗе сбил девушку в Иванове
Водителя привлекли к административной ответственности и назначили служебную проверку.
В Иванове полицейский на пешеходном переходе сбил девушку. Видео © "Новости и происшествия Иваново"
В Иванове на нерегулируемом пешеходном переходе полицейской машиной была сбита 16-летняя девушка. Об этом сообщили в УМВД по Ивановской области, добавив, что медицинская помощь ей не понадобилась.
"1 августа полицейский-водитель ОБ ППСП УМВД России по Ивановской области в служебное время, управляя служебным автомобилем УАЗ 390995-04, у дома 124 по улице Каравайковой областного центра совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 16-летнюю девушку", — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики. Также были вызваны законные представители несовершеннолетней. Госпитализация не потребовалась.
Водитель был трезв. На него составили административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения").
"По факту случившегося начальником УМВД России по Ивановской области назначена служебная проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — добавили в управлении МВД.
А в Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде, помог ей встать и скрылся. Полицейские смогли установить личность автомобилиста, на него составили протокол за оставление места ДТП.
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