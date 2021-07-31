НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Башкирии во время массовой аварии машина придавила сотрудника ДПС

Тот остановил Lexus, после чего автомобили начали сталкиваться. Полицейский оказался в больнице.

31 июля, 20:27
<p>Фото © Пресс-центр УГИБДД УМВД РФ по Республике Башкортостан</p>

Фото © Пресс-центр УГИБДД УМВД РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии совершён наезд на инспектора Дорожно-патрульной службы на автодороге М5 "Урал". 35-летний сотрудник отдельного батальона остановил Lexus для проверки документов на повороте в село Искра. В это время резко затормозил попутно ехавший автомобиль Nissan.

"В Nissan въехала попутная машина Toyota Mark II. От удара Nissan опрокинулся на инспектора ДПС. В результате аварии полицейский с травмами госпитализирован", — говорится в сообщении пресс-центра УГИБДД УМФД РФ по Республике Башкортостан.

  • В Башкирии сбили сотрудника ДПС. Фото © Пресс-центр УГИБДД УМВД РФ по Республике Башкортостан
    В Башкирии сбили сотрудника ДПС. Фото © Пресс-центр УГИБДД УМВД РФ по Республике Башкортостан
  • В Башкирии сбили сотрудника ДПС. Фото © Пресс-центр УГИБДД УМВД РФ по Республике Башкортостан
    В Башкирии сбили сотрудника ДПС. Фото © Пресс-центр УГИБДД УМВД РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии сбили сотрудника ДПС. Фото © Пресс-центр УГИБДД УМВД РФ по Республике Башкортостан

1 / 2
Лихач из Самары на скорости сбил сотрудника ДПС после того, как его пытался остановить другой инспектор — видео

Лихач из Самары на скорости сбил сотрудника ДПС после того, как его пытался остановить другой инспектор — видео

А пьяный сибиряк ранее сбил полицейского и прокатил его на капоте. Сотрудник ДПС крепко ухватился за легковушку, чтобы не оказаться под колёсами авто, и проехал так более одного километра.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Появилось видео первых минут после ДТП с автобусом с россиянами в Анталье

сегодня в 18:10

Уфимская художница создала огромный портрет Шварценеггера из спортинвентаря

31 июля, 22:20

В Брянской области из-за урагана без электричества остался 21 населённый пункт

сегодня в 20:43

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1