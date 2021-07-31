В Башкирии во время массовой аварии машина придавила сотрудника ДПС

В Башкирии совершён наезд на инспектора Дорожно-патрульной службы на автодороге М5 "Урал". 35-летний сотрудник отдельного батальона остановил Lexus для проверки документов на повороте в село Искра. В это время резко затормозил попутно ехавший автомобиль Nissan.

"В Nissan въехала попутная машина Toyota Mark II. От удара Nissan опрокинулся на инспектора ДПС. В результате аварии полицейский с травмами госпитализирован", — говорится в сообщении пресс-центра УГИБДД УМФД РФ по Республике Башкортостан.



