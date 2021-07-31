В Башкирии во время массовой аварии машина придавила сотрудника ДПС
Тот остановил Lexus, после чего автомобили начали сталкиваться. Полицейский оказался в больнице.
Фото © Пресс-центр УГИБДД УМВД РФ по Республике Башкортостан
В Башкирии совершён наезд на инспектора Дорожно-патрульной службы на автодороге М5 "Урал". 35-летний сотрудник отдельного батальона остановил Lexus для проверки документов на повороте в село Искра. В это время резко затормозил попутно ехавший автомобиль Nissan.
"В Nissan въехала попутная машина Toyota Mark II. От удара Nissan опрокинулся на инспектора ДПС. В результате аварии полицейский с травмами госпитализирован", — говорится в сообщении пресс-центра УГИБДД УМФД РФ по Республике Башкортостан.
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А пьяный сибиряк ранее сбил полицейского и прокатил его на капоте. Сотрудник ДПС крепко ухватился за легковушку, чтобы не оказаться под колёсами авто, и проехал так более одного километра.
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