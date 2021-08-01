В США заявили о возросшем риске ядерной войны

Сейчас в мире наблюдается новый виток соперничества крупных держав, в том числе в гонке ядерного вооружения. Об этом заявил директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф.

"Это вызывает обеспокоенность по поводу эскалации конфликта до ядерного уровня, а также озабоченность в связи с необоснованной уверенностью крупных держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать", — подчеркнул он в беседе с The Sun.

Рейф уверен, что соперничество между сверхдержавами набирает обороты. При этом стороны в качестве ответа на действия конкурента выбирают увеличение размера, разнообразия и возможностей своего арсенала. Пока темпы ядерной гонки не такие, как во времена холодной войны, но есть шансы превзойти их.