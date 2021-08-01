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Сель заблокировал дорогу к альплагерю в Кабардино-Балкарии

Там находится почти 200 человек, у них есть запас воды и еды, а также действует медицинский пункт.

1 августа, 20:16
<p>Фото © ГУ МЧС по КБР</p>

Фото © ГУ МЧС по КБР

В Черекском районе Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу, которая ведёт к альплагерю "Безенги". Там сейчас находятся 180 человек, в их числе десять детей. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

"В 21:10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе за селением Безенги сошёл селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю "Безенги", — говорится в сообщении ведомства.

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В альплагере дежурят двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Там есть медпункт, запасы воды и еды. Туда направлено ещё три спасателя. Временная пешая переправа для туристов будет организована завтра. Утром же начнётся и расчистка дороги.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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