Сель заблокировал дорогу к альплагерю в Кабардино-Балкарии

В Черекском районе Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу, которая ведёт к альплагерю "Безенги". Там сейчас находятся 180 человек, в их числе десять детей. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

"В 21:10 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе за селением Безенги сошёл селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю "Безенги", — говорится в сообщении ведомства.

В альплагере дежурят двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Там есть медпункт, запасы воды и еды. Туда направлено ещё три спасателя. Временная пешая переправа для туристов будет организована завтра. Утром же начнётся и расчистка дороги.