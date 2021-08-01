Приложение для знакомств невакцинированных удалили из App Store

Американская корпорация Apple удалила из App Store приложение для знакомств не вакцинированных от коронавируса Unjected. Причиной тому послужило "ненадлежащее отношение к пандемии CoVid-19 в рамках своей концепции или теме". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, которое Apple отправила Unjected.

Также отмечается, что Apple требует от разработчиков всех приложений, связанных с CoVid-19, предоставлять достоверную информацию о здоровье и безопасности. Источником этих данных должны являться "правительственные организации, некоммерческие организации, которые занимаются вопросами здравоохранения, а также медицинские или образовательные учреждения". Кроме того, указывается, что Apple изначально была против приложения Unjected, но одобрила его после того, как разработчик внёс изменения, касающиеся политики CoVid-19.

Как указывает агентство, Unjected создано двумя женщинами с Гавайев. Приложение позиционирует себя как сообщество "единомышленников, выступающих за медицинскую неприкосновенность и свободу слова". Приложение Unjected было запущено после того, как крупные сайты знакомств, включая Tinder и Bumble, начали мотивировать своих пользователей пройти вакцинацию от коронавируса.

А Google ещё 16 июля предупредила разработчиков Unjected, что у них есть две недели решить проблемы с дезинформацией, которую распространяли пользователи приложения. В противном случае приложение удалят также из Google Play. Пользователи писали о том, что вакцины являются биологическим оружием, генетическим модификатором и средством для вживления микрочипов. Unjected удалила эти сообщения. Правда, один из разработчиков — Шелби Томсон — сказала, что планирует восстановить их.