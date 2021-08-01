Финский Санта привился от ковида

Йоулупукки, финский Санта-Клаус, уже вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье мэрия города Рованиеми после того, как зимний волшебник побывал в прививочном пункте.

"Йоулупукки рассказал, что из-за возраста получил вакцину в числе самых первых", — отметила мэрия в "Твиттере".

Мистер Лорди получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Фото © Twitter / Rovaniemen kaupunki

Также вторую дозу вакцины получил мистер Лорди — известный финский музыкант Томи Путаансуу, основатель и лидер рок-группы Lordi, победившей в Евровидении 2006 года.