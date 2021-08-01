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Финский Санта привился от ковида

Каким именно препаратом Йоулупукки вакцинирован, не уточняется. Лишь заявлено, что прививку он получил в числе первых.

1 августа, 19:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Roikaupunki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rovaniemen kaupunki</a></p>

Фото © Twitter / Rovaniemen kaupunki

Йоулупукки, финский Санта-Клаус, уже вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье мэрия города Рованиеми после того, как зимний волшебник побывал в прививочном пункте.

"Йоулупукки рассказал, что из-за возраста получил вакцину в числе самых первых", — отметила мэрия в "Твиттере".

Мистер Лорди получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Фото © Twitter / Rovaniemen kaupunki

Мистер Лорди получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Фото © Twitter / Rovaniemen kaupunki

Также вторую дозу вакцины получил мистер Лорди — известный финский музыкант Томи Путаансуу, основатель и лидер рок-группы Lordi, победившей в Евровидении 2006 года.

Грета Тунберг порадовалась жизни в такой стране, где можно привиться от ковида

Грета Тунберг порадовалась жизни в такой стране, где можно привиться от ковида

Лайф рассказывал, что уже около 35 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от ковида. По словам министра здравоохранения, за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на два миллиона человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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