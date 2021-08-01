Pfizer и Moderna повысили стоимость вакцин от ковида для Евросоюза
Компании собираются заработать "десятки миллиардов долларов" на странах-покупателях, которые стремятся обеспечить поставки препаратов от коронавируса.
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Производители вакцин Pfizer и Moderna повысили стоимость одной дозы препарата для стран Европейского союза. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на контракты о поставках.
Согласно документам цена за дозу вакцины Pfizer выросла с 15,5 евро до 19,5 евро. А стоимость вакцины Moderna теперь составляет 25,5 доллара против 22,60 доллара изначально.
Как отмечается, вакцины американских компаний, созданные на основе мРНК, доказали, что они эффективнее препаратов, которые разрабатывают AstraZeneca и Johnson & Johnson. По этой причине и были изменены условия сделок. Как уточняет издание, страны-покупатели хотят обеспечить граждан вакциной от коронавируса в условиях распространения заразного штамма "дельта". На этом Pfizer и Moderna планируют заработать "десятки миллиардов долларов" в текущем году.
Ранее стало известно о снижении эффективности вакцины Pfizer на 12 пунктов за шесть месяцев. По словам экспертов, если подобные темпы будут сохраняться, то показатель упадёт ниже 50% в течение полутора лет.
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