Pfizer и Moderna повысили стоимость вакцин от ковида для Евросоюза

Производители вакцин Pfizer и Moderna повысили стоимость одной дозы препарата для стран Европейского союза. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на контракты о поставках.

Согласно документам цена за дозу вакцины Pfizer выросла с 15,5 евро до 19,5 евро. А стоимость вакцины Moderna теперь составляет 25,5 доллара против 22,60 доллара изначально.

Как отмечается, вакцины американских компаний, созданные на основе мРНК, доказали, что они эффективнее препаратов, которые разрабатывают AstraZeneca и Johnson & Johnson. По этой причине и были изменены условия сделок. Как уточняет издание, страны-покупатели хотят обеспечить граждан вакциной от коронавируса в условиях распространения заразного штамма "дельта". На этом Pfizer и Moderna планируют заработать "десятки миллиардов долларов" в текущем году.