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Pfizer и Moderna повысили стоимость вакцин от ковида для Евросоюза

Компании собираются заработать "десятки миллиардов долларов" на странах-покупателях, которые стремятся обеспечить поставки препаратов от коронавируса.

1 августа, 16:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Производители вакцин Pfizer и Moderna повысили стоимость одной дозы препарата для стран Европейского союза. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на контракты о поставках.

Согласно документам цена за дозу вакцины Pfizer выросла с 15,5 евро до 19,5 евро. А стоимость вакцины Moderna теперь составляет 25,5 доллара против 22,60 доллара изначально.

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Как отмечается, вакцины американских компаний, созданные на основе мРНК, доказали, что они эффективнее препаратов, которые разрабатывают AstraZeneca и Johnson & Johnson. По этой причине и были изменены условия сделок. Как уточняет издание, страны-покупатели хотят обеспечить граждан вакциной от коронавируса в условиях распространения заразного штамма "дельта". На этом Pfizer и Moderna планируют заработать "десятки миллиардов долларов" в текущем году.

Ранее стало известно о снижении эффективности вакцины Pfizer на 12 пунктов за шесть месяцев. По словам экспертов, если подобные темпы будут сохраняться, то показатель упадёт ниже 50% в течение полутора лет.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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