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В сентябре могут начаться испытания ещё одной российской антиковидной вакцины

Разработка препарата началась летом прошлого года. Предполагается, что "Бетувакс-ков-2" можно будет использовать для иммунизации людей из групп риска, а также для ревакцинации.

1 августа, 16:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Клинические испытания новой российской вакцины от коронавируса под названием "Бетувакс-ков-2", разработанной биотехнологической компанией "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), могут начаться уже в сентябре этого года, но только после получения соответствующего разрешения от Минздрава РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ)".

"Компания ИСКЧ, ставшая разработчиком рекомбинантной вакцины "Бетувакс-ков-2", совместно с компанией "Бетувакс" готовится к началу клинических исследований в сентябре. Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на испытания препарата и в соответствии со стандартной процедурой задаёт разработчикам дополнительные вопросы", — сказал собеседник агентства.

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По словам разработчиков, "Бетувакс-ков-2" — это субъединичная рекомбинантная вакцина, основу которой формируют сферические частицы с поверхностным антигеном или белком коронавируса. Её создание началось летом прошлого года. Предполагается, что данный препарат можно будет в том числе использовать для вакцинации людей из групп риска, а также для повторной вакцинации.

"По результатам доклинических исследований, вакцина показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных", — констатировали в пресс-службе "Платформы НТИ".

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Вместе с тем разработчики указали, что поданный в российский Минздрав запрос предполагает одну-две совмещённые фазы исследований заявленного препарата, в которых примут участие 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, не страдающие хроническими заболеваниями.

Российский биотехнологический холдинг "Институт стволовых клеток человека" был основан в 2003 году. Компания ведёт разработки в сфере клеточных, генных и постгеномных технологий, а также развивает сегмент персонализированной и профилактической медицины. Всего ИСКЧ выделяет пять направлений деятельности: биобанкирование, генная терапия, медицинская генетика, регенеративная медицина и биофармацевтика.

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Ранее Лайф сообщал, что регистрация новой российской вакцины от ковида "Эпиваккорона-Н" может состояться в августе. Гендиректор центра "Вектор" заявил, что промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершён.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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