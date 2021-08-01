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Пульмонолог оценил шансы на выживание пациентов с раком лёгкого

Своевременно обнаружить тяжёлый недуг практически невозможно, отметил медик. По его словам, заболевание на ранней стадии никак себя не проявляет.

1 августа, 14:01
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<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В большинстве случаев пациенты, страдающие от рака лёгкого, имеют весьма неоптимистичные шансы на выздоровление. Как сообщил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, это происходит из-за поздней диагностики заболевания.

"Люди с раком лёгкого не переживут его в любом случае, даже если они не болеют коронавирусом. Потому что это заболевание даёт массу метастазов и быстрый летальный исход", — сказал специалист в беседе с Ura.ru.

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Пурясев отметил, что своевременно обнаружить тяжёлый недуг практически невозможно. По его словам, заболевание на ранней стадии никак себя не проявляет, поскольку лёгкие не имеют нервных окончаний. В свою очередь онколог Евгений Черёмушкин считает, что ситуация с диагностикой болезни может улучшиться из-за ковида.

"Сейчас в алгоритм выявления CoViD-19 входит КТ (компьютерная томография. — Прим. Лайфа), поэтому стоит изучить и посмотреть, не увеличится ли количество выявления ранних форм опухолей из-за того, что стали часто проводить исследования", — пояснил медик.

Чтобы обезопасить себя от фатальных последствий, специалист рекомендует проходить исследование лёгких минимум раз в год. При этом людям, входящим в группы риска, — ежегодно процедуру КТ.

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Ранее врачи назвали неожиданный предвестник рака лёгких. По их словам, на это заболевание может указывать изменение формы пальцев на руках.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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