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СВР знает часть правды о деле Навального, заявил Нарышкин

По его словам, за год до инцидента у Москвы были данные о том, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали появление "сакральной жертвы" из лидеров протестного движения в России.

1 августа, 13:45
<p>Сергей Нарышкин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62842/photos/63335" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru

Служба внешней разведки России знает некоторую часть правды о деле с якобы отравлением блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Часть правды знаем. Не всё, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся "берлинского пациента". Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".


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Нарышкин пояснил, что ещё за год до инцидента с ухудшением самочувствия блогера, в августе прошлого года, у СВР была достоверная информация о том, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали возможность появления "сакральной жертвы" из числа лидеров протестного движения в России. По словам главы СВР, предполагалось, что гибель этой "жертвы" должна вызвать широкий резонанс, который привёл бы к дестабилизации общественной обстановки.

При этом, когда Навального перевозили в Берлин, в его анализах не было наличия каких-либо отравляющих веществ, подчеркнул глава СВР. В свою очередь Нарышкин считает, что они могли быть добавлены за пределами России.

"Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолёта. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества были внесены в его биологический материал", — заключил глава СВР.

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Напомним, Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января 2021 года. Сейчас он находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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