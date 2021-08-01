СВР знает часть правды о деле Навального, заявил Нарышкин

Служба внешней разведки России знает некоторую часть правды о деле с якобы отравлением блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Часть правды знаем. Не всё, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся "берлинского пациента". Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".



Нарышкин пояснил, что ещё за год до инцидента с ухудшением самочувствия блогера, в августе прошлого года, у СВР была достоверная информация о том, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали возможность появления "сакральной жертвы" из числа лидеров протестного движения в России. По словам главы СВР, предполагалось, что гибель этой "жертвы" должна вызвать широкий резонанс, который привёл бы к дестабилизации общественной обстановки.

При этом, когда Навального перевозили в Берлин, в его анализах не было наличия каких-либо отравляющих веществ, подчеркнул глава СВР. В свою очередь Нарышкин считает, что они могли быть добавлены за пределами России.