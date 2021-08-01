СВР знает часть правды о деле Навального, заявил Нарышкин
По его словам, за год до инцидента у Москвы были данные о том, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали появление "сакральной жертвы" из лидеров протестного движения в России.
Сергей Нарышкин. Фото © Kremlin.ru
Служба внешней разведки России знает некоторую часть правды о деле с якобы отравлением блогера Алексея Навального. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.
"Часть правды знаем. Не всё, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся "берлинского пациента". Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Нарышкин пояснил, что ещё за год до инцидента с ухудшением самочувствия блогера, в августе прошлого года, у СВР была достоверная информация о том, что зарубежные спецслужбы и правительственные структуры обсуждали возможность появления "сакральной жертвы" из числа лидеров протестного движения в России. По словам главы СВР, предполагалось, что гибель этой "жертвы" должна вызвать широкий резонанс, который привёл бы к дестабилизации общественной обстановки.
При этом, когда Навального перевозили в Берлин, в его анализах не было наличия каких-либо отравляющих веществ, подчеркнул глава СВР. В свою очередь Нарышкин считает, что они могли быть добавлены за пределами России.
"Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолёта. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества были внесены в его биологический материал", — заключил глава СВР.
Напомним, Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января 2021 года. Сейчас он находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".
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