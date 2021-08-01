Прыгуны Баршим и Тамбери разделили золото на Олимпиаде в Токио, Акименко стал шестым
Впервые на нынешних соревнованиях в одном виде программы были разыграны две медали высшего достоинства.
Мутаз Баршим. Фото © Twitter / JassimAlbuenain
Катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые медали в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.
Оба спортсмена преодолели планку на высоте 2,37 метра. При этом они использовали одинаковое количество попыток. Впервые на нынешних соревнованиях в одном виде программы пришлось наградить участников двумя наградами высшего достоинства.
Серебро разыграно не было. Бронзу с результатом 2,37 метра завоевал Максим Недосеков из Белоруссии. Он использовал большее количество попыток, чем Баршим и Тамбери.
В турнире также участвовали два российских прыгуна. Михаил Акименко (2,33 метра) занял шестое место. Илья Иванюк (2,30) стал девятым.
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