Прыгуны Баршим и Тамбери разделили золото на Олимпиаде в Токио, Акименко стал шестым

Катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые медали в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.

Оба спортсмена преодолели планку на высоте 2,37 метра. При этом они использовали одинаковое количество попыток. Впервые на нынешних соревнованиях в одном виде программы пришлось наградить участников двумя наградами высшего достоинства.

Серебро разыграно не было. Бронзу с результатом 2,37 метра завоевал Максим Недосеков из Белоруссии. Он использовал большее количество попыток, чем Баршим и Тамбери.