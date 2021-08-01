НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прыгуны Баршим и Тамбери разделили золото на Олимпиаде в Токио, Акименко стал шестым

Впервые на нынешних соревнованиях в одном виде программы были разыграны две медали высшего достоинства.

1 августа, 13:37
<p>Мутаз Баршим. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/JassimAlbuenain/status/1421813792749539332/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JassimAlbuenain</a></p>

Мутаз Баршим. Фото © Twitter / JassimAlbuenain

Катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери завоевали золотые медали в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио.

Оба спортсмена преодолели планку на высоте 2,37 метра. При этом они использовали одинаковое количество попыток. Впервые на нынешних соревнованиях в одном виде программы пришлось наградить участников двумя наградами высшего достоинства.

Венесуэльская прыгунья победила на Олимпиаде, побив мировой рекорд спортсменки с Украины

Венесуэльская прыгунья победила на Олимпиаде, побив мировой рекорд спортсменки с Украины

Серебро разыграно не было. Бронзу с результатом 2,37 метра завоевал Максим Недосеков из Белоруссии. Он использовал большее количество попыток, чем Баршим и Тамбери.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

В турнире также участвовали два российских прыгуна. Михаил Акименко (2,33 метра) занял шестое место. Илья Иванюк (2,30) стал девятым.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1