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Глава СВР заявил, что воспринимает попытки переписать историю ВОВ как личное оскорбление

Сергей Нарышкин выразил надежду, что россияне относятся к ним так же. Он подчеркнул, что, как и большинство граждан РФ, чувствует свою сопричастность к Великой Отечественной.

1 августа, 13:33

Фото © ТАСС / Халдей Евгений

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин воспринимает попытки пересмотреть историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу "Соловьёв Live".

"Переписывание истории ВОВ воспринимаю как своё личное оскорбление. Я надеюсь, что большинство россиян воспринимает это так же", — сказал Нарышкин.

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Вместе с тем глава СВР подчеркнул, что он, как и многие граждане РФ, чувствует свою сопричастность к Великой Отечественной войне.

"Мой дед, останки которого лежат на Пискарёвском кладбище, ушёл из жизни в январе 1942 года буквально у станка. У него уже не было сил пешком ходить на работу, а транспорта никакого не было. Тогда все рабочие на ленинградских заводах, особенно оборонных, оставались на своих местах и работали, пока хватало сил", — рассказал Нарышкин.

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Вместе с тем, по словам директора Службы внешней разведки, его отец, можно сказать, выжил чудом. Из-за голода он слёг и "тоже был близок к тому, чтобы уйти из жизни". Однако тогда мужчину спасла дальняя родственница, у которой к северу от Ленинграда, где ещё не побывали фашистские оккупанты, было своё хозяйство. Она "принесла отцу полмешка картошки, и это его спасло", поделился Сергей Нарышкин.

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Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию центра изучения истории ВОВ. Согласно распоряжению главы государства, все идеи, разработанные кабмином совместно с профильными ведомствами, должны быть поданы до 1 октября этого года.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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