Глава СВР заявил, что воспринимает попытки переписать историю ВОВ как личное оскорбление
Сергей Нарышкин выразил надежду, что россияне относятся к ним так же. Он подчеркнул, что, как и большинство граждан РФ, чувствует свою сопричастность к Великой Отечественной.
Фото © ТАСС / Халдей Евгений
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин воспринимает попытки пересмотреть историю Великой Отечественной войны как личное оскорбление. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу "Соловьёв Live".
"Переписывание истории ВОВ воспринимаю как своё личное оскорбление. Я надеюсь, что большинство россиян воспринимает это так же", — сказал Нарышкин.
Вместе с тем глава СВР подчеркнул, что он, как и многие граждане РФ, чувствует свою сопричастность к Великой Отечественной войне.
"Мой дед, останки которого лежат на Пискарёвском кладбище, ушёл из жизни в январе 1942 года буквально у станка. У него уже не было сил пешком ходить на работу, а транспорта никакого не было. Тогда все рабочие на ленинградских заводах, особенно оборонных, оставались на своих местах и работали, пока хватало сил", — рассказал Нарышкин.
Вместе с тем, по словам директора Службы внешней разведки, его отец, можно сказать, выжил чудом. Из-за голода он слёг и "тоже был близок к тому, чтобы уйти из жизни". Однако тогда мужчину спасла дальняя родственница, у которой к северу от Ленинграда, где ещё не побывали фашистские оккупанты, было своё хозяйство. Она "принесла отцу полмешка картошки, и это его спасло", поделился Сергей Нарышкин.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию центра изучения истории ВОВ. Согласно распоряжению главы государства, все идеи, разработанные кабмином совместно с профильными ведомствами, должны быть поданы до 1 октября этого года.
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