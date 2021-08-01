Нарышкин назвал ЦРУ одной из сильнейших разведслужб мира

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США входит в тройку самых сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Должен сказать, что мы с уважением относимся к нашим коллегам, оппонентам и партнёрам — Центральному разведывательному управлению. Говорил и повторю, что эта специальная служба находится в пятёрке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире", — сказал разведчик в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Нарышкин подчеркнул, что и возглавляемая им Служба внешней разведки входит в группу сильнейших и авторитетнейших.