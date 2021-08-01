Нарышкин назвал ЦРУ одной из сильнейших разведслужб мира
Как отметил глава СВР, и возглавляемое им ведомство, и американское входят в топ-3.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США входит в тройку самых сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Должен сказать, что мы с уважением относимся к нашим коллегам, оппонентам и партнёрам — Центральному разведывательному управлению. Говорил и повторю, что эта специальная служба находится в пятёрке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире", — сказал разведчик в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Нарышкин подчеркнул, что и возглавляемая им Служба внешней разведки входит в группу сильнейших и авторитетнейших.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму. Дипломат не исключает, что будут попытки спровоцировать протестные выступления. Кроме того, после голосования европейские страны могут развернуть кампанию по непризнанию его итогов. Глава СВР заявил о подготовке провокаций извне к выборам в России. По словам Нарышкина, разведчикам известно, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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