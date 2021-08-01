Глава СВР заявил о подготовке провокаций извне к выборам в России

Извне идёт активная подготовка резонансных провокаций к думским выборам в России в сентябре 2021 года и к президентским выборам в 2024 году. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Наши оппоненты готовятся вовсю", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По словам Нарышкина, Служба внешней разведки России установила даже информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" провокаторы.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму. Дипломат не исключает, что будут попытки спровоцировать протестные выступления. Кроме того, после голосования европейские страны могут развернуть кампанию по непризнанию его итогов.