Глава СВР заявил о подготовке провокаций извне к выборам в России
По словам Сергея Нарышкина, Служба внешней разведки установила даже информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Извне идёт активная подготовка резонансных провокаций к думским выборам в России в сентябре 2021 года и к президентским выборам в 2024 году. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Наши оппоненты готовятся вовсю", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По словам Нарышкина, Служба внешней разведки России установила даже информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" провокаторы.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму. Дипломат не исключает, что будут попытки спровоцировать протестные выступления. Кроме того, после голосования европейские страны могут развернуть кампанию по непризнанию его итогов.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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