Расширение программы "Дальневосточный гектар" поспособствует успешному развитию российских предпринимателей. Об этом заявил владелец конного клуба с Камчатки, уже имеющий вместе с супругой и сестрой сразу три гектара земли, Алексей Поздняков.

"Я думаю, что возможность взять второй бесплатный гектар актуальнее для предприятий сельского хозяйства, они достаточно быстро расширяются. <...> Дополнительные возможности и государственную поддержку обязательно нужно использовать", — приводит ТАСС его слова.

С Поздняковым согласен руководитель фермерского хозяйства из Еврейской автономной области Даниил Назарян. Предприниматель собирается открыть собственную торговую сеть и новый участок ему необходим для разведения крупного рогатого скота. Собеседник агентства отметил, что во время паводка его земли сильно затопило и спасли только дополнительные участки, выделенные администрацией региона.

Представитель винодельческого бизнеса из Приморья Дмитрий Иванов, имеющий 16 гектаров, также рассчитывает воспользоваться новой возможностью. По его словам, он готов получить ещё один участок сразу после того, как оформит в собственность имеющиеся.

"Когда механизм получения земли уже известен и есть такая возможность — ею просто грех не воспользоваться. <...> Но нашему проекту есть куда расти, и лишних гектаров точно не будет", — пояснил Иванов.

Предприниматели объяснили, что не так трудно взять дополнительные земли, сложнее всего их освоить. Так, производитель натуральных ягодных напитков из Магаданской области Александр Васильчук рассказал о проблемах при попытке совместить на дальневосточном гектаре производство и строительство жилья.

"Мы взяли два гектара и хотели построить производство — с этим всё нормально, так как назначение земли совпадает. Но мы хотели там же построить себе дом жилой и упёрлись в то, что жилой дом там нельзя построить. А участок находится далековато, и неудобно его бросать там, надо жить и работать в одном месте", — посетовал предприниматель.