Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета за его недавнее заявление о намерении ввести санкции против России из-за "угроз" для Украины. Многие из них отметили, что политику стоило бы обратить внимание на проблемы своей страны, нежели на "трудности" других государств.

Лашет сказал, что приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии. В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России, и все были бы счастливы

В то же время пользователь под именем Ebs L выразил непонимание, чего именно хочет кандидат в канцлеры. "Быть может, господин Лашет хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?" — возмутился читатель. А юзер с ником Christopher T. и вовсе заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться. По его словам, Германии нужен человек, который будет в первую очередь заботиться о её внутренних проблемах.