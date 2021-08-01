Немцы осудили вероятного преемника Меркель за угрозы в адрес России
Накануне Армин Лашет пригрозил Москве санкциями, в том числе блокировкой "Северного потока – 2". Он заявил, что Берлин примет меры, если РФ проявит агрессию по отношению к Украине.
Армин Лашет. Фото © Wikipedia
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета за его недавнее заявление о намерении ввести санкции против России из-за "угроз" для Украины. Многие из них отметили, что политику стоило бы обратить внимание на проблемы своей страны, нежели на "трудности" других государств.
Извините, но, когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно
localhorst
Лашет сказал, что приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии. В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России, и все были бы счастливы
AfD F
В то же время пользователь под именем Ebs L выразил непонимание, чего именно хочет кандидат в канцлеры. "Быть может, господин Лашет хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?" — возмутился читатель. А юзер с ником Christopher T. и вовсе заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться. По его словам, Германии нужен человек, который будет в первую очередь заботиться о её внутренних проблемах.
Лашет — мерзкий идиот! При чём тут коррумпированная Украина? Ни при чём! А при чём тут Россия? Весьма при чём. Без согласия России не было бы объединения двух германских государств
Anonimous
Накануне председатель Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, который претендует на пост канцлера, пригрозил России санкциями, в том числе блокировкой газопровода "Северный поток – 2". Он заверил, что Берлин примет меры, если Москва проявит агрессию по отношению к Украине.
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