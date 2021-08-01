В Туве с 2 августа вновь заработают торговые центры, парикмахерские и фитнес-клубы

Власти Тувы решили смягчить введённые в республике ограничения в связи со снижением суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Отмечается, что объекты сферы торговли смогут начать работу с заполняемостью не более 50%, сферы услуг — не более 25%.

"Обстановка в регионе позволяет с 2 августа 2021 года снять часть введённых ограничений. В частности, возобновят работу объекты розничной торговли, торговые центры и комплексы, предприятия непродовольственной торговли с заполняемостью не более 50%. С таким же процентом загрузки могут начать работу бани, прачечные, химчистки и ателье", — говорится в сообщении.

Ограничение по заполняемости в 25% распространяется на фитнес-клубы и залы, салоны красоты, парикмахерские, массажные и маникюрные салоны. Кроме того, они должны принимать клиентов лишь по предварительной записи. В правительстве региона подчеркнули, что для возобновления работы вышеуказанных объектов владельцы и персонал должны пройти вакцинацию. Сотрудники, имеющие медотводы, в период пандемии не допускаются к работе.

Проведение массовых мероприятий в регионе остаётся под запретом. Кроме того, люди старше 65 лет и беременные женщины должны продолжать работать в дистанционном формате.

Дополнительные ограничения были введены в регионе 16 июля в связи с ухудшением эпидобстановки. Было запрещено передвижение граждан без служебной необходимости, а также была приостановлена работа магазинов, за исключением имеющих отдельный вход, объектов сферы услуг.