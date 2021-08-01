В России за сутки выявили менее 23 тысяч новых случаев коронавируса

В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 22 804 и достигло 6 288 677 за всё время с начала пандемии. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 8,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 17 271 человек, скончалось 789 человек, условная летальность осталась на уровне 2,53%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 625 890 человек. За весь период в России умерло 159 352 человека", — отмечается в сообщении штаба.