В России за сутки выявили менее 23 тысяч новых случаев коронавируса
Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,36%. От болезни за минувшие сутки вылечился 17 271 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 5 625 890.
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В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 22 804 и достигло 6 288 677 за всё время с начала пандемии. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.
Как отмечается, у 8,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровел 17 271 человек, скончалось 789 человек, условная летальность осталась на уровне 2,53%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 625 890 человек. За весь период в России умерло 159 352 человека", — отмечается в сообщении штаба.
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Ранее врач рассказал, как сократить в три раза риск заражения семьи ковидом. Этот же метод снизит вероятность, что у коронавируса в организме будут развиваться новые мутации.
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