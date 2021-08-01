Врач провёл жуткий эксперимент на сосиске, показав, что может сделать батарейка с детским желудком

Мама-фельдшер, а по совместительству блогер из Австралии tinyheartseducation на днях провела зрелищный эксперимент, который показывает, насколько опасно оставлять батарейки без присмотра, если в доме есть маленький ребёнок. Попав в пищевод, даже крошечная кнопочная батарейка может стать причиной серьёзных травм. Это нужно видеть своими глазами.

Кадры из видео © TikTok / tinyheartseducation

Для эксперимента Никки сделала в колбасках маленькие разрезы, положила внутрь батарейки, которые так легко принять за конфетки. Одну из них австралийка залила мёдом и обновляла "защитный слой" каждые десять минут. Другая сосиска встретилась с батарейкой один на один. Через два часа результаты эксперимента были готовы.

Разрез колбаски без мёда шипел, пенился, а к концу выглядел обугленным, пишет Mirror.

Кадры из видео © TikTok / tinyheartseducation