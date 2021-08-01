Врач провёл жуткий эксперимент на сосиске, показав, что может сделать батарейка с детским желудком
Маленькие дети просто обожают тащить в рот всё, что попадается им на глаза. Ребёнок может задохнуться, но есть опасности и посерьёзнее. К примеру, маленькая батарейка.
Мама-фельдшер, а по совместительству блогер из Австралии tinyheartseducation на днях провела зрелищный эксперимент, который показывает, насколько опасно оставлять батарейки без присмотра, если в доме есть маленький ребёнок. Попав в пищевод, даже крошечная кнопочная батарейка может стать причиной серьёзных травм. Это нужно видеть своими глазами.
Для эксперимента Никки сделала в колбасках маленькие разрезы, положила внутрь батарейки, которые так легко принять за конфетки. Одну из них австралийка залила мёдом и обновляла "защитный слой" каждые десять минут. Другая сосиска встретилась с батарейкой один на один. Через два часа результаты эксперимента были готовы.
Разрез колбаски без мёда шипел, пенился, а к концу выглядел обугленным, пишет Mirror.
Другая же сосиска выглядела подозрительно хорошо. В процессе она едва пенилась, а повреждения были минимальными. Никки убеждает: если у неё будет хоть малейшее подозрение, что её ребёнок проглотил батарейку, она тут же потянется за мёдом. В доказательство эффективности меры девушка рассказала, что во многих странах врачи в таких случаях советуют сначала дать ребёнку мёд и только потом вызывать скорую — без профессионалов тут всё равно не обойтись.
WOW-news
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