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Врач провёл жуткий эксперимент на сосиске, показав, что может сделать батарейка с детским желудком

Маленькие дети просто обожают тащить в рот всё, что попадается им на глаза. Ребёнок может задохнуться, но есть опасности и посерьёзнее. К примеру, маленькая батарейка.

1 августа, 08:00

Кадры из видео © TikTok / tinyheartseducation

Мама-фельдшер, а по совместительству блогер из Австралии tinyheartseducation на днях провела зрелищный эксперимент, который показывает, насколько опасно оставлять батарейки без присмотра, если в доме есть маленький ребёнок. Попав в пищевод, даже крошечная кнопочная батарейка может стать причиной серьёзных травм. Это нужно видеть своими глазами.

Кадры из видео © TikTok / tinyheartseducation

Для эксперимента Никки сделала в колбасках маленькие разрезы, положила внутрь батарейки, которые так легко принять за конфетки. Одну из них австралийка залила мёдом и обновляла "защитный слой" каждые десять минут. Другая сосиска встретилась с батарейкой один на один. Через два часа результаты эксперимента были готовы.

Разрез колбаски без мёда шипел, пенился, а к концу выглядел обугленным, пишет Mirror.

Кадры из видео © TikTok / tinyheartseducation

Кадры из видео © TikTok / tinyheartseducation

Другая же сосиска выглядела подозрительно хорошо. В процессе она едва пенилась, а повреждения были минимальными. Никки убеждает: если у неё будет хоть малейшее подозрение, что её ребёнок проглотил батарейку, она тут же потянется за мёдом. В доказательство эффективности меры девушка рассказала, что во многих странах врачи в таких случаях советуют сначала дать ребёнку мёд и только потом вызывать скорую — без профессионалов тут всё равно не обойтись.

Трогательные фото о силе любви, где казарка бросилась вслед за избранником, которого забрали врачи

Трогательные фото о силе любви, где казарка бросилась вслед за избранником, которого забрали врачи

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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