Трогательные фото о силе любви, где казарка бросилась вслед за избранником, которого забрали врачи
После таких историй никто не вправе говорить, что любви не существует. Она есть, и ещё какая.
Фото © Instagram / tecapewildlifecenter
Сотрудники центра по спасению дикой природы в штате Массачусетс, США, заметили, что пострадала одна из канадских казарок, что обитают в пруду неподалёку. Птица по кличке Арнольд сильно хромала. Когда беднягу осмотрел доктор, выяснилось, что у него целых два перелома лапки. Пернатого пациента решили оперировать. Но наутро перед процедурой врачи услышали слабый стук в дверь...
За стеклом стояла возлюбленная Арнольда Амелия, с которой они провели вместе уже несколько лет. Птица с тревогой смотрела внутрь, ища своего избранника.
Они совершенно дикие и обычно держатся особняком, когда рядом находятся люди. Но тогда мы обернулись и увидели, что подруга Арнольда взобралась на крыльцо и попыталась проникнуть в нашу клинику. Она каким-то образом нашла его и была встревожена тем, что не могла попасть внутрь
Пока шла операция, Амелия пристально следила за манипуляциями врачей. А когда всё закончилось, влюблённым наконец разрешили встретиться. С тех пор птица приходит каждый день, чтобы проверить, как там Арнольд
Кадр из видео © Instagram / thecapewildlifecenter
Чтобы дать влюблённым время наедине, но случайно не выпустить Арнольда на улицу, к двери поставили пластиковый манеж. Так пернатые могут общаться часами. Но скоро они смогут проводить вместе дни напролёт — специалисты отмечают, что лапа казарки заживает быстро и скоро пациент сможет вернуться к нормальной жизни, пишет wpri.com.
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