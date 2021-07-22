Трогательные фото о силе любви, где казарка бросилась вслед за избранником, которого забрали врачи

Сотрудники центра по спасению дикой природы в штате Массачусетс, США, заметили, что пострадала одна из канадских казарок, что обитают в пруду неподалёку. Птица по кличке Арнольд сильно хромала. Когда беднягу осмотрел доктор, выяснилось, что у него целых два перелома лапки. Пернатого пациента решили оперировать. Но наутро перед процедурой врачи услышали слабый стук в дверь...

Фото © Instagram / thecapewildlifecenter

За стеклом стояла возлюбленная Арнольда Амелия, с которой они провели вместе уже несколько лет. Птица с тревогой смотрела внутрь, ища своего избранника.

Они совершенно дикие и обычно держатся особняком, когда рядом находятся люди. Но тогда мы обернулись и увидели, что подруга Арнольда взобралась на крыльцо и попыталась проникнуть в нашу клинику. Она каким-то образом нашла его и была встревожена тем, что не могла попасть внутрь сотрудники центра

Фото © Instagram / thecapewildlifecenter

Пока шла операция, Амелия пристально следила за манипуляциями врачей. А когда всё закончилось, влюблённым наконец разрешили встретиться. С тех пор птица приходит каждый день, чтобы проверить, как там Арнольд

Кадр из видео © Instagram / thecapewildlifecenter