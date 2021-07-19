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Папа собрал свой первый урожай, и после такого позора на огород он больше не сделает ни шагу

Отец-одиночка отправил дочку в колледж и решил занятья огородом. Первый же урожай моркови прекрасно дал понять — на старости лет нужно искать новое хобби.

19 июля, 14:17

Фото © Reddit/albalfa

Пользователь Reddit albalfa в этом году решил стать чуть-чуть ближе к земле и на заднем дворе устроил небольшой огородик. Несколько месяцев он мучился с изучением темы и посадкой рассады, мечтая, что уже совсем скоро сможет приготовить что-нибудь исключительно из "своего". Но на днях он узнал, что полученных знаний, видимо, было недостаточно. Albalfa выдернул ботву с грядки моркови, надеясь, что под землей уже ждёт результат его труда, но не тут-то было.

Морковка в моём саду решила вложить всю свою энергию в рост стебля и листьев, но не в саму морковку...

albalfa

Фото © Reddit/albalfa

Фото © Reddit/albalfa

Чтобы зрители понимали, насколько ничтожным вышел урожай, для сравнения мужчина приложил пятидолларовую купюру. По размерам ей соответствует наша тысячная. Выходит, в длину морковка не больше 10 см, а толщина едва превышает сантиметр у основания. Такую не пустишь даже на суп.

Фото © Reddit/albalfa

Фото © Reddit/albalfa

Стоило albalfa поделиться своим провалом на Reddit, пост тут же стал вирусным. За несколько часов в теме mildlyinteresting ("довольно занимательно") публикацию оценили порядка 25 тысяч человек. К беседе даже подключился дачник со стажем и разъяснил, почему такое произошло. Оказывается, всё очень просто и этого можно было избежать.

А у вас морковь не слишком близко друг к другу растёт? Обычно растения так делают, когда им очень тесно — стараются вырасти в высоту, чтобы обойти своих соседей. Должно быть, так оно и есть — такая тонкая ботва едва ли смогла бы стоять без опоры.

Когда вы высаживаете какие-то растения, а потом они разрастаются, их нужно прореживать — вырывать некоторые, чтобы другим было достаточно места для роста. <...> Вырывать молодые корешки кажется чем-то жестоким, но если вы это не сделаете — будут страдать все, включая вас — не получите вкусных овощей

angrymonkey

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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