Папа собрал свой первый урожай, и после такого позора на огород он больше не сделает ни шагу

А у вас морковь не слишком близко друг к другу растёт? Обычно растения так делают, когда им очень тесно — стараются вырасти в высоту, чтобы обойти своих соседей. Должно быть, так оно и есть — такая тонкая ботва едва ли смогла бы стоять без опоры.

Когда вы высаживаете какие-то растения, а потом они разрастаются, их нужно прореживать — вырывать некоторые, чтобы другим было достаточно места для роста. <...> Вырывать молодые корешки кажется чем-то жестоким, но если вы это не сделаете — будут страдать все, включая вас — не получите вкусных овощей