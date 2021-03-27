8 уморительных ценников из продуктового магазина в Кисловодске, который прогремел на весь Интернет

Летом 2020 года продуктовый Solomon привлёк внимание тысяч пользователей соцсетей своими странно-смешными чеками. Судя по всему, после волны популярности дела у магазина пошли в гору. Даже открыли отдел с хозтоварами

Фото © Pikabu / painterkot

Да и юмор вышел за пределы чеков — теперь посмеяться над забавными описаниями можно, ничего не покупая. Шутки прямо на ценниках. Пользовательница Pikabu painterkot зашла в новый отдел "Соломона" и запечатлела самые забавные

Фото © Pikabu / painterkot

Кисловодский магазин "Соломон" снова "жжот" 😁 Открылся у них хозяйственный отдел, и наконец-то я туда зашла. Не пожалела ни разу painterkot

Фото © Pikabu / painterkot

Пользователи соцсети в восторге от бальзама "для всех типов волос и даже для твоих", но вариантов, над чем посмеяться, множество. Пост painterkot быстро стал вирусным. За пару дней его оценило больше семи тысяч человек

Фото © Pikabu / painterkot

Напомним, впервые магазин попал в ленты пользователей соцсетей в июле 2020 года. На Pikabu завирусилась фотография чека из тогда ещё малоизвестного магазина. Уже скоро местные и туристы специально заезжали в продуктовый, хотя бы ради смешного чека

Фото © Pikabu

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