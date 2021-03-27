Бывший военный превратил школьный автобус в современную студию, куда поместился даже камин
По словам Крейга, он просто перестал откладывать свою мечту.
Фото © Courtesy of Craig Gordnier
Бывший военный превратил школьный автобус в современную студию (но только на колёсах) всего за полгода. Почему он вдруг решил заняться столь сложным проектом? Крейг Гордниер прослужил восемь лет в береговой охране США, и когда парень вернулся домой, то задался вопросом: "Что я буду делать со своей жизнью?" Эпидемия коронавируса ответила вместо него.
Фото © Courtesy of Craig Gordnier
Из-за ковида я не мог найти работу, и создалось впечатление, что у меня отняли абсолютно всё. Тогда я решил, что начну с нуля
Фото © Courtesy of Craig Gordnier
Крейг давно мечтал о путешествии по Штатам на фургоне, но всё время откладывал эти планы на пенсию, когда у него будет достаточно сбережений. Но во время карантина парень решил, что больше не будет ждать, и купил школьный автобус 1999 года выпуска за $15 тысяч (более 1,1 миллиона в рублях). Ещё $40 тысяч (около 3 миллионов в рублях) ему пришлось потратить на переоборудование новой покупки.
Фото © Courtesy of Craig Gordnier
В ремонте Крейгу помогали отец, дедушка и несколько друзей семьи. Моделируя свой будущий дом, бывший военный хотел создать просторную квартиру без раздельных комнат. Поэтому при входе в автобус можно увидеть абсолютно всё, что там находится. За счёт такой экономии пространства Крейгу удалось поместить внутри электрический камин, цвет которого можно менять с помощью переключателя. Кроме декоративной функции он также служит для отопления дома в холодные месяцы.
Фото © Courtesy of Craig Gordnier
У автобуса сохранилась водительская кабина, и это особенно любимая часть Крейга. Парень рассказал изданию Insider, что он в восторге от того, как контрастируют современный дизайн и старое сиденье с оригинальным рулём. Рядом находится маленькая кухня со столешницей из искусственного мрамора, которая сделана из переработанной фанеры. Одним из самых стильных элементов дома является кирпичная стена, выполненная из пенопласта.
Фото © Courtesy of Craig Gordnier
В ванной комнате, расположенной рядом со спальней, есть компостный туалет и тропический душ. Здесь же находятся раковина с зеркалом и аптечка с тремя ящиками, в которых хранятся все туалетные принадлежности Гордниера.
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