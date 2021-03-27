Красотка сбросила 50 кг за два года, но из-за лишней кожи результат оказался ещё печальней — фото

Когда пользовательнице Reddit little_pickle7 было 25 лет, её вес достиг максимума. 115-килограммовая девушка уже давно забыла, что такое активный образ жизни и здоровое питание. Но мириться с этим она не хотела. Вскоре толстушка стала изучать варианты похудения. Выбор пал на систему CICO (calories in, calories out — потребление и сжигание калорий). Чистая математика: сначала нужно высчитать, сколько организм тратит килокалорий в день, а потом следить, что ешь меньше.

Фото © Reddit / little_pickle7

Благодаря системе little_pickle7 могла не отказываться от любимых вредных блюд, и уже через 24 месяца она весила 58 кг. Однако это вовсе не значит, что можно есть всё подряд — за качеством еды нужно следить. К примеру, 1500 калорий из "Макдоналдса" в день и оставят голодным, и не дадут сил на физические нагрузки. А тренировалась героиня материала много. И даже сейчас, когда худеть уже не надо, она до сих пор дважды в неделю ходит на йогу и работает на собственном огороде.

Фото © Reddit / little_pickle7

Но, похудев, little_pickle7 столкнулась с новой проблемой: теперь свисающая кожа мешает ей жить не меньше лишних килограммов. Благо операция по её удалению уже назначена! Правда, пластику сделают только на животе — складки на руках страховка не покрывает. Впрочем, комментаторы под постом с преображением удивлены даже тому, что государство оплачивает хоть что-то. Но девушка объяснила: всё не так просто.

Пластика на животе покрывается страховкой из-за высыпаний, боли, влияния на качество жизни и того факта, что произошла потеря веса более 100 фунтов (45,3 кг). Эта операция называется панникулэктомия. Мой хирург также будет передвигать мой пупок little_pickle7

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