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Пользователи увидели на фото потрясающую красотку в бикини, не сразу поняв, что ей перевалило за 50

Восхищения вызывает и то, что для фото Тесс не стала подбирать идеальную позу или втягивать живот, представ перед фанатами в естественном виде.

1 августа, 06:00
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Фото © Instagram / tessdaly

Не каждая девушка может похвастаться таким завораживающим внешним видом, как 52-летняя британская телеведущая и модель Тесс Дэйли. Звезда нечасто радует 764 тысячи подписчиков в "Инстаграме" откровенными и горячими фото, но когда это случается — у тех наступает настоящий праздник. В этот раз модель примерила маленький купальник от бренда Naia Beach и привела фанатов в восторг, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / tessdaly

Фото © Instagram / tessdaly

Тесс позировала на заднем дворе, расположившись на диване. День она провела, загорая и читая книгу, и решила об этом рассказать в "Инстаграме". К чёрному бикини с золотыми элементами модель добавила золотые украшения, которые выгодно смотрелись на её загорелой коже. В руке она держала шляпу, а глаза прикрывала солнцезащитными очками. Тесс не стала строить из себя инста-диву и сфотографировалась как есть — расслабившись и в простой позе. И именно поэтому всех так поразила её естественность и шикарная фигура.

Фото © Instagram / tessdaly

Фото © Instagram / tessdaly

Смотрю на тебя и думаю: хотела бы я быть такой же красивой

rosemary.shaw

Выглядишь просто потрясающе, Тесс!

annabelkermanstylist

Что тут говорить, Вернон — самый везучий человек на свете

ste_walmsley

Фото © Instagram / tessdaly

Фото © Instagram / tessdaly

Тесс Дэйли смогла не только построить успешную карьеру в фешен-индустрии, но и завести счастливую семью. Почти двадцать лет модель состоит в браке с журналистом и телеведущим Верноном Кэем. Пара воспитывает двух общих детей — 16-летнюю Фиби и 12-летнюю Эмбер. Обе девочки хотят попасть в шоу-бизнес, но не в качестве моделей. Они мечтают о карьерах актрис, а если не получится, то можно стать и бизнесвумен.

Деми Мур сделала селфи в купальнике, похваставшись фигурой, которая для 58 лет кажется невозможной

Деми Мур сделала селфи в купальнике, похваставшись фигурой, которая для 58 лет кажется невозможной

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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