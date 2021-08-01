











Квартира отличная, место её расположения прекрасное. Так риелтор, продающий, предположительно, апартаменты скандального блогера Юрия Хованского, арестованного по уголовному делу об оправдании терроризма, высказался об этой недвижимости. Она расположена в ЖК "Шуваловский дом" в Санкт-Петербурге. А посмотреть потенциальному покупателю квартиру можно будет только в середине – конце августа — и то на особых условиях.

"Сразу предупрежу, что будет составляться протокол осмотра, внесение личных данных, человек будет предупреждён о нарушении неприкосновенности личной жизни. Фото- и видеосъёмка будет запрещена", — приводит сайт kp.ru слова риелтора.

О хозяине квартиры он рассказывать не стал. На вопрос, почему продаётся, сказал, что объективных причин нет.

"А разве они нужны?! Отличная квартира, прекрасное место. Так сложилось!" — добавил посредник.

Как отмечается, этот же человек продаёт и вторую квартиру Хованского — ещё одну трёшку. Но уже подешевле — за 15 миллионов рублей. Интерьер некоторых помещений напоминает предыдущую недвижимость блогера. Находится квартира на улице Марата. В объявлении говорится, что на её создание ушёл почти год. Ремонт делали, "не жалея денег и не экономя на материалах". Видимо, поэтому её и назвали "конфеткой".

Напомним, Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.