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Уже прибрались: Риелтор рассказал о квартире, выставленной Хованским на продажу за 45 млн

Он предупредил, что при осмотре этой недвижимости снимать фото и видео запрещено, также потребуется составить протокол.

31 июля, 21:30
<p>Фото © Avito</p>

Фото © Avito

  • Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 45 млн рублей. Фото © Avito
    Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 45 млн рублей. Фото © Avito
  • Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 45 млн рублей. Фото © Avito
    Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 45 млн рублей. Фото © Avito
  • Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 45 млн рублей. Фото © Avito
    Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 45 млн рублей. Фото © Avito
  • Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 15 млн рублей. Фото © Avito
    Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 15 млн рублей. Фото © Avito
  • Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 15 млн рублей. Фото © Avito
    Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 15 млн рублей. Фото © Avito
  • Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 15 млн рублей. Фото © Avito
    Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 15 млн рублей. Фото © Avito

Риелтор рассказал о продаваемой Хованским недвижимости. Квартира за 45 млн рублей. Фото © Avito

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Квартира отличная, место её расположения прекрасное. Так риелтор, продающий, предположительно, апартаменты скандального блогера Юрия Хованского, арестованного по уголовному делу об оправдании терроризма, высказался об этой недвижимости. Она расположена в ЖК "Шуваловский дом" в Санкт-Петербурге. А посмотреть потенциальному покупателю квартиру можно будет только в середине – конце августа — и то на особых условиях.

"Сразу предупрежу, что будет составляться протокол осмотра, внесение личных данных, человек будет предупреждён о нарушении неприкосновенности личной жизни. Фото- и видеосъёмка будет запрещена", — приводит сайт kp.ru слова риелтора.

О хозяине квартиры он рассказывать не стал. На вопрос, почему продаётся, сказал, что объективных причин нет.

"А разве они нужны?! Отличная квартира, прекрасное место. Так сложилось!" добавил посредник.

Как отмечается, этот же человек продаёт и вторую квартиру Хованского — ещё одну трёшку. Но уже подешевле — за 15 миллионов рублей. Интерьер некоторых помещений напоминает предыдущую недвижимость блогера. Находится квартира на улице Марата. В объявлении говорится, что на её создание ушёл почти год. Ремонт делали, "не жалея денег и не экономя на материалах". Видимо, поэтому её и назвали "конфеткой".

Напомним, Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Юрия Хованского под стражу на два месяца.

В Сети появилось письмо с извинениями Хованского за песню об оправдании терроризма

В Сети появилось письмо с извинениями Хованского за песню об оправдании терроризма

Ранее Лайф писал, что квартиру арестованного блогера Хованского выставили на продажу за 45 миллионов рублей. С апартаментами, расположенными на четвёртом этаже здания на Большой Озёрной улице в Петербурге, также продаётся парковочное место. Судя по снимкам, в жилище провели генеральную уборку. Когда задерживали блогера, там была грязь и антисанитария.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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