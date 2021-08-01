Россиянин показал, как природный пожар подбирается к отелям в Турции. Видео © LiFE

В турецком Ичмелере — курортном городке неподалёку от Мармариса — российские и другие туристы продолжают наблюдать, как огонь постепенно подбирается по горам к их отелям. Россиянин Константин Капустин показал Лайфу, насколько близки языки пламени. Горы рядом с отелем уже не охвачены массивным пожаром, но повсюду видны небольшие очаги горения.

Фото © LiFE

"Улучшений пока не видно. Очаги возгорания есть небольшие. Дым к нам спускается с гор. Немножко тяжело дышать, но мы ходим в масках", — говорит Константин.

Несколько корпусов в отеле, где он отдыхает, уже пусты — людей переселили. Пожарная техника дежурит рядом со зданиями. По словам Константина, чемоданы у туристов собраны, они ждут информации от гидов, а те "в панике и не знают, что делать". В отеле перебои с интернетом, потому что все хотят поговорить с близкими.