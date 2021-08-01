"Немножко тяжело дышать": Россиянин показал, как природный пожар подбирается к отелям в Турции
Туристов переселяют, опасаясь, что языки пламени доберутся до корпусов, заселённых людьми.
Россиянин показал, как природный пожар подбирается к отелям в Турции. Видео © LiFE
В турецком Ичмелере — курортном городке неподалёку от Мармариса — российские и другие туристы продолжают наблюдать, как огонь постепенно подбирается по горам к их отелям. Россиянин Константин Капустин показал Лайфу, насколько близки языки пламени. Горы рядом с отелем уже не охвачены массивным пожаром, но повсюду видны небольшие очаги горения.
Фото © LiFE
"Улучшений пока не видно. Очаги возгорания есть небольшие. Дым к нам спускается с гор. Немножко тяжело дышать, но мы ходим в масках", — говорит Константин.
Несколько корпусов в отеле, где он отдыхает, уже пусты — людей переселили. Пожарная техника дежурит рядом со зданиями. По словам Константина, чемоданы у туристов собраны, они ждут информации от гидов, а те "в панике и не знают, что делать". В отеле перебои с интернетом, потому что все хотят поговорить с близкими.
Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. В результате удара стихии уже погибло несколько человек, пострадало более 180.
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