Долгожданный момент: Опубликовано первое видео из модуля "Наука" на МКС
Этот российский сегмент станции позволит провести множество экспериментов, расширит возможности космонавтов.
Российский космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, провёл видеоэкскурсию по пристыкованному к МКС многоцелевому лабораторному модулю "Наука".
"Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля "Наука"! Совсем скоро проведём для вас более подробную экскурсию", — подписал Новицкий своё видео в "Твиттере".
Напомним, модуль "Наука" стартовал к МКС 21 июля. Внутри космической лаборатории устроено 20 универсальных рабочих мест с выдвижными полками, каюта для одного космонавта, защищённая алюминиевой плитой, санузел с туалетом и система регенерации кислорода из воды и воды из мочи.
Успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение. После инцидента было отложено открытие переходных люков.
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