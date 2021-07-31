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Долгожданный момент: Опубликовано первое видео из модуля "Наука" на МКС

Этот российский сегмент станции позволит провести множество экспериментов, расширит возможности космонавтов.

31 июля, 20:47

Российский космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, провёл видеоэкскурсию по пристыкованному к МКС многоцелевому лабораторному модулю "Наука".

"Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля "Наука"! Совсем скоро проведём для вас более подробную экскурсию", — подписал Новицкий своё видео в "Твиттере".

Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

Вот вам "Наука": многострадальный космический модуль всё-таки отправили к МКС

Напомним, модуль "Наука" стартовал к МКС 21 июля. Внутри космической лаборатории устроено 20 универсальных рабочих мест с выдвижными полками, каюта для одного космонавта, защищённая алюминиевой плитой, санузел с туалетом и система регенерации кислорода из воды и воды из мочи.

Успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение. После инцидента было отложено открытие переходных люков.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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