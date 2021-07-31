Российский космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, провёл видеоэкскурсию по пристыкованному к МКС многоцелевому лабораторному модулю "Наука".

"Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля "Наука"! Совсем скоро проведём для вас более подробную экскурсию", — подписал Новицкий своё видео в "Твиттере".