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В Турции побит ещё один рекорд по заболеваемости коронавирусом

С начала июля этот показатель увеличился в пять раз, но до абсолютного пика ещё очень далеко.

31 июля, 21:13
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Турции зафиксировали максимальный показатель с 6 мая по суточному приросту выявленных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве страны, добавив, что с начала июля этот показатель был увеличен в пять раз.

"Сегодня сделано 259 196 тестов, выявлено 22 332 новых случая CoViD-19, умерло 79 человек", говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о суточном приросте новых случаев ковида в Турции, который оказался максимальным с начала июля. Тогда за 24 часа умер 51 человек, общее число инфицированных превысило 5,514 миллиона.

Минздрав Турции забил тревогу из-за резкого прироста больных ковидом

Минздрав Турции забил тревогу из-за резкого прироста больных ковидом

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что турецкие власти собираются вновь закрывать границы из-за дельта-штамма коронавируса. Однако позже эти слухи опровергли.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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