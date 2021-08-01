В Турции побит ещё один рекорд по заболеваемости коронавирусом

В Турции зафиксировали максимальный показатель с 6 мая по суточному приросту выявленных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве страны, добавив, что с начала июля этот показатель был увеличен в пять раз.

"Сегодня сделано 259 196 тестов, выявлено 22 332 новых случая CoViD-19, умерло 79 человек", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал о суточном приросте новых случаев ковида в Турции, который оказался максимальным с начала июля. Тогда за 24 часа умер 51 человек, общее число инфицированных превысило 5,514 миллиона.