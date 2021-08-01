В Израиле уничтожат крупную партию вакцины Pfizer стоимостью $1,8 миллиона

В Израиле намерены утилизировать 80 тысяч единиц вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса, срок годности препарата истёк в полночь 1 августа. Об этом сообщает Times of Israel.

"Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта", — заявили в Минздраве страны.

Уточняется, что примерная стоимость подлежащих утилизации доз вакцины составляет около 1,8 миллиона долларов. Несколько дней назад в Израиле началась вакцинация людей старше 60 лет третьей дозой вакцины на фоне роста заболеваемости.