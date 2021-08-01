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В Израиле уничтожат крупную партию вакцины Pfizer стоимостью $1,8 миллиона

Несколько дней назад в стране началась вакцинация людей старше 60 лет третьей дозой препарата на фоне роста заболеваемости.

1 августа, 07:57
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<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Израиле намерены утилизировать 80 тысяч единиц вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса, срок годности препарата истёк в полночь 1 августа. Об этом сообщает Times of Israel.

"Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта", — заявили в Минздраве страны.

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Уточняется, что примерная стоимость подлежащих утилизации доз вакцины составляет около 1,8 миллиона долларов. Несколько дней назад в Израиле началась вакцинация людей старше 60 лет третьей дозой вакцины на фоне роста заболеваемости.

Ранее главный инфекционист США рассказал, кому может понадобиться третья доза антиковидной вакцины. Как отметил Энтони Фаучи, спустя время после вакцинации происходит некоторое ослабление защиты. Об этом свидетельствует информация, поступающая из Израиля и от компании Pfizer.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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