Автоэксперт рассказал, какую смертельную опасность таит в себе работающий в машине кондиционер

Некоторые водители спасаются от жары с помощью кондиционеров в своих авто, а самые отчаянные из них даже готовы спать в машине. Доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов предупредил о возможных серьёзных последствиях подобных действий.

"Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем — ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон", — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Помимо этого использование кондиционера в припаркованном авто грозит неприятностями и самой машине, отметил Зиманов. По его словам, при работе на холостом ходу масло может не доходить до некоторых частей двигателя, что грозит их изнашиванием. Также работающий кондиционер в некоторых местах ухудшает теплоотвод, что приводит к перегреву двигателя.