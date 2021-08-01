Автоэксперт рассказал, какую смертельную опасность таит в себе работающий в машине кондиционер
Долго в припаркованном заведённом авто не рекомендуют находиться ни в жару, ни в холод, поскольку при нарушении герметичности системы выпуска в салон может попасть угарный газ.
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Некоторые водители спасаются от жары с помощью кондиционеров в своих авто, а самые отчаянные из них даже готовы спать в машине. Доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов предупредил о возможных серьёзных последствиях подобных действий.
"Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем — ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон", — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Помимо этого использование кондиционера в припаркованном авто грозит неприятностями и самой машине, отметил Зиманов. По его словам, при работе на холостом ходу масло может не доходить до некоторых частей двигателя, что грозит их изнашиванием. Также работающий кондиционер в некоторых местах ухудшает теплоотвод, что приводит к перегреву двигателя.
Ранее автоэксперт дал советы автомобилистам, как защитить себя и машину в жару. По его словам, присматривать за своим железным конём необходимо, потому что оказаться на дороге в такое пекло с разорванной шиной — верный способ получить тепловой удар.
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