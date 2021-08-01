Политолог призвал запретить въезд участников "Крымской платформы" в Россию

В отношении персон, намеревающихся принять участие в "Крымской платформе", необходимо распространить санкции, в частности, им следует запретить въезд в Россию. С таким предложением выступил глава крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения", политолог Иван Мезюхо.

"Эти люди должны быть лишены права въезда в Россию, владения активами в нашей стране. Каждый участник "Крымской платформы" — это враг России и её государственности", — приводит РИА "Новости" его слова.

Подобные форматы мероприятий посягают на территориальную целостность России, отметил Мезюхо. Поэтому, по его мнению, с нашей стороны должны быть незамедлительно приняты жёсткие ответные действия. Политолог добавил, что сам саммит напоминает ему спектакль и не более того.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько стран примут участие в саммите "Крымской платформы". По словам украинского лидера, мероприятие, посвящённое вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной, пройдёт в Киеве 23 августа.