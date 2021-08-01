В Ейске "самбист" перекинул сотрудника ДПС через бедро и убежал

В Ейске борзый "самбист" перекинул сотрудника ДПС через бедро и сбежал. Видео © Соцсети

В Ейске молодой человек оказал сопротивление сотруднику ДПС, не пропускавшему машину на пляж, и в ходе перепалки перекинул полицейского через бедро. После этого злоумышленник скрылся, но его удалось задержать.

Инцидент произошёл в ночь на 31 июля возле городского пляжа. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как дебошира пытается успокоить правоохранитель. В какой-то момент буян перекидывает его через бедро. По данным нашего источника, полицейский попал в больницу с сотрясением и травмой головы.

Как рассказал собеседник Лайфа, конфликт произошёл из-за того, что автомобиль с дебоширом не пустили на городской пляж. К слову, рядом с территорией отдыха стоит знак об ограничении движения по времени, однако для молодого человека, судя по всему, это не было преградой.

По нашим данным, злоумышленником оказался 20-летний парень, в отношении него составлен административный протокол за неповиновение требованию сотрудника полиции и выписан штраф в размере 3000 рублей. Материалы переданы в Следственный комитет.