Военнослужащий рассказал о повысившем боевой потенциал ВДВ самолёте. Видео © Телеканал "Звезда"

Появление модернизированных самолётов Ил-76МД-90А позволило увеличить одновременное нахождение на борту летательного аппарата сразу трёх боевых машин десанта БМД-4М по сравнению с двумя в обычном Ил-76. Об этом рассказал командующий Военно-транспортной авиацией (ВТА) Владимир Бенедиктов, сообщает телеканал "Звезда". Военнослужащий отметил, что эта характеристика позволяет увеличить эффективность ВТА и Воздушно-десантных войск (ВДВ) одновременно.

"Учитывая характеристики и параметры, которые новые машины выдают, прирост боевого потенциала с появлением новой техники ВТА увеличится минимум на 30%. Стоит отметить, что самолёт Ил-76МД-90А, учитывая его тяговооружённость, уже способен взять на борт до трёх БМД-4М. То есть в данном случае речь идёт о приросте боевого потенциала не только ВТА, но и, наверное, ВДВ", — отметил Бенедиктов.

Самолёт Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией Ил-76МД. От своего предшественника этот летательный аппарат отличается новой конструкцией крыла, которая рассчитана на большую нагрузку и больший срок службы, а также двигателями ПС-90А-76, каждый из которых имеет тягу 14,5 тонны.