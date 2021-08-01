Декан журфака МГУ назвала Ясена Засурского великим учителем

Президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский был великим учителем. Засурский, несмотря на почтенный возраст, до последних дней сохранял активность, хотя ему уже было тяжело, рассказала декан журфака МГУ Елена Вартанова в беседе с ТАСС.

"Что сказать, учитель ушёл, великий учитель ушёл. Вся российская журналистика будет помнить его", — заявила профессор.

Как отметила Вартанова, причиной смерти Ясена Засурского не является какая-то конкретная болезнь.

"Он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело. 91 год — это почтенный возраст", — поделилась собеседница агентства.

В то же время глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что Засурский был легендой и непререкаемым авторитетом для советской и российской журналистики.

"Человек абсолютно легендарный. Ещё в 1952 году он был одним из тех, кто создавал наш факультет, и с тех пор он был родным отцом и непререкаемым авторитетом для многих тысяч журналистов, прошедших через журфак МГУ. При этом он помнил всех. При встрече называл и фамилию, и год окончания, а иногда даже тему диплома, как это было со мной. Ясен Николаевич в 1990-м был оппонентом на защите моего диплома в Ленинской аудитории", — рассказал Соловьёв.

Он поделился, как в 2017 году Ясен Николаевич приезжал на съезд Союза журналистов, где поддержал его на выборах председателя. Уже в то время Засурскому было трудно ходить.

"Горжусь тем, что в списке самых уважаемых наших коллег, получивших новое звание, которое СЖР удалось пробить, — под номером один в указе президента значится Ясен Николаевич Засурский — самый заслуженный журналист нашей страны", — добавил Соловьёв.