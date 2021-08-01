Лесной пожар в турецком Бодруме, из-за которого эвакуировали туристов, взят под контроль

Пожар в турецком Бодруме, из-за которого были эвакуированы туристы из трёх отелей, взят под контроль. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.

"Пожар в Бодруме под контролем. Ведутся работы по охлаждению", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Также в Министерстве сельского хозяйства Турции отметили, что на данный момент 107 лесных пожаров локализованы, продолжается тушение пяти очагов возгорания в провинциях Анталья и Мугла.

Ранее Лайф сообщал, что в турецком Бодруме около 100 россиян переселят в другие отели из-за лесных пожаров. Как стало известно, новый очаг возгорания образовался в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и гостиницы.