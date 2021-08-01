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Лесной пожар в турецком Бодруме, из-за которого эвакуировали туристов, взят под контроль

В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что на данный момент 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.

1 августа, 08:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ihsanakalan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ihsanakalan</a></p>

Фото © Twitter / ihsanakalan

Пожар в турецком Бодруме, из-за которого были эвакуированы туристы из трёх отелей, взят под контроль. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.

"Пожар в Бодруме под контролем. Ведутся работы по охлаждению", — написал он на своей странице в "Твиттере".

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Также в Министерстве сельского хозяйства Турции отметили, что на данный момент 107 лесных пожаров локализованы, продолжается тушение пяти очагов возгорания в провинциях Анталья и Мугла.

Ранее Лайф сообщал, что в турецком Бодруме около 100 россиян переселят в другие отели из-за лесных пожаров. Как стало известно, новый очаг возгорания образовался в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и гостиницы.

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Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. В результате удара стихии уже погибло несколько человек, пострадало более 180.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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