Лесной пожар в турецком Бодруме, из-за которого эвакуировали туристов, взят под контроль
В Министерстве сельского хозяйства республики отметили, что на данный момент 107 возгораний локализованы, продолжается тушение пяти очагов в провинциях Анталья и Мугла.
Фото © Twitter / ihsanakalan
Пожар в турецком Бодруме, из-за которого были эвакуированы туристы из трёх отелей, взят под контроль. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
"Пожар в Бодруме под контролем. Ведутся работы по охлаждению", — написал он на своей странице в "Твиттере".
Также в Министерстве сельского хозяйства Турции отметили, что на данный момент 107 лесных пожаров локализованы, продолжается тушение пяти очагов возгорания в провинциях Анталья и Мугла.
Ранее Лайф сообщал, что в турецком Бодруме около 100 россиян переселят в другие отели из-за лесных пожаров. Как стало известно, новый очаг возгорания образовался в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и гостиницы.
Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. В результате удара стихии уже погибло несколько человек, пострадало более 180.
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