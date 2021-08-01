НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

NI рассказал, почему новый бомбардировщик США станет "худшим кошмаром" России

Военный обозреватель Крис Осборн отметил, что B-21 предназначен для преодоления современных комплексов ПВО, в том числе таких систем, как российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей".

1 августа, 08:40
3406

B-21 Raider. Фото © wikipedia

В США продолжают разрабатывать новый бомбардировщик B-21 Raider, который якобы будет способен преодолеть российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет журнал The National Interest.

Американский адмирал описал войну "планетарного масштаба" 2034 года

Американский адмирал описал войну "планетарного масштаба" 2034 года

Автор статьи Крис Осборн отмечает, что B-21 предназначен для преодоления современных средств ПВО, в том числе таких систем, как российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей". Один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал журналисту, что Raider будет способен нанести удар по какой угодно цели и в любой точке мира вне зависимости от времени суток.

"ВВС США рассчитывают получить самый совершенный бомбардировщик, когда-либо поднимавшийся в небо. Как раз вовремя, ведь и Россия, и Китай продолжают работать над своими собственными программами бомбардировщиков-невидимок", — указывает военный обозреватель.

По мнению Осборна, для обнаружения американского самолёта российским системам ПВО потребуются гораздо более чувствительные и точные радары. Несмотря на то что сейчас B-21 находится в разработке, американские военные эксперты уверены, что их бомбардировщик станет "худшим кошмаром" России и Китая.

National Interest назвал место, где могут столкнуться самолёты России и НАТО

National Interest назвал место, где могут столкнуться самолёты России и НАТО

Ранее Лайф сообщал, что американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Его также позиционируют как технику, способную противостоять китайским ракетным комплексам HQ-9 и российским С-400 "Триумф".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Названы сроки постройки первого образца дальнего бомбардировщика ПАК ДА

сегодня в 00:23

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

сегодня в 21:40

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1