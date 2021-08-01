NI рассказал, почему новый бомбардировщик США станет "худшим кошмаром" России

В США продолжают разрабатывать новый бомбардировщик B-21 Raider, который якобы будет способен преодолеть российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет журнал The National Interest.

Автор статьи Крис Осборн отмечает, что B-21 предназначен для преодоления современных средств ПВО, в том числе таких систем, как российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей". Один из высокопоставленных представителей американских ВВС рассказал журналисту, что Raider будет способен нанести удар по какой угодно цели и в любой точке мира вне зависимости от времени суток.

"ВВС США рассчитывают получить самый совершенный бомбардировщик, когда-либо поднимавшийся в небо. Как раз вовремя, ведь и Россия, и Китай продолжают работать над своими собственными программами бомбардировщиков-невидимок", — указывает военный обозреватель.

По мнению Осборна, для обнаружения американского самолёта российским системам ПВО потребуются гораздо более чувствительные и точные радары. Несмотря на то что сейчас B-21 находится в разработке, американские военные эксперты уверены, что их бомбардировщик станет "худшим кошмаром" России и Китая.