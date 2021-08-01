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Путин посетил Коневский монастырь, расположенный на острове в Ладожском озере

Ещё в 2016 году глава государства дал поручение восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божией Матери. Недавно работы были завершены.

1 августа, 08:45

Фото © "ВКонтакте" / КОНЕВЕЦ Коневский монастырь

Президент России Владимир Путин в Коневском монастыре. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, расположенный на острове Коневец в Ладожском озере.

Монастырь был основан в XIV веке. В XX веке он долгое время находился в плачевном состоянии. В 2016 году российский лидер посетил монастырь и поручил восстановить и основной храм, и скит Коневской иконы Божией Матери. Недавно работы были завершены.

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Напомним, что 28 июля православные верующие отметили День крещения Руси. В Москве в честь данного праздника крестный ход решили не проводить, а вот на Украине верующие всё же прошли по улицам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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