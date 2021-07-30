Русский "Глаз Бога": Зачем США охотятся за "электронным мозгом" Су-57 Некоторые эксперты уверены, что главная цель США — новейшая система управления для российского истребителя. 29 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глаза и голос

В конце 2020 года Вооружённые силы России получили первый серийный Су-57. Всего к 2028 году ВКС должны получить 76 истребителей Су-57, что позволит перевооружить три авиационных полка. Однако уже в середине 20-х годов российского "терминатора" может ждать первое серьёзное обновление — вместо классической системы управления истребитель пятого поколения может получить новейшую систему технического зрения и управления.

Разработчики ОКБ "Сухой" говорят, что сейчас рассматриваются два варианта управления истребителем. Первый — сенсорные экраны с многослойной индикацией. Второй — система дополненной реальности, когда в условиях плохой видимости шлем и специальные очки дорисовывают рельеф и наземные объекты. Система будет совмещена с техническим зрением истребителя, в том числе с инфракрасными камерами, и позволит лётчику смотреть "сквозь" самолёт и понимать, где он находится, без использования основного оборудования. Впервые такую систему протестировали на израильском танке "Меркава", и с тех пор это направление считается одним из наиболее перспективных.

Собеседники Лайфа, близкие к оборонному комплексу, отмечают, что новая система разрабатывается в качестве адаптивного опционального оснащения и выглядит как набор блоков, которые можно установить в любой реактивный боевой самолёт.

"РИТА" на максималках

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Система технического зрения, сопряжённая с речевыми информаторами, появилась в России значительно позже, чем в США. Однако голосовой помощник Су-57, который получил у военных лётчиков прозвище "РИТА" (от названия старой системы РИ-65Б), заметно отличается от того, что применяют в американских истребителях. Электронный мозг Су-57 не только даёт и принимает команды голосом, но и подсказывает лётчику, какие действия нужно выполнить для определённого результата. Когда новейшая система пройдёт тест на подключение беспилотника "Охотник" и машина впервые успешно применит оружие по команде с другого борта, её могут установить как в действующие самолёты, поставленные строевые машины, так и в истребители, которые будут находиться на сборочной линии.

Один из главных плюсов новинки — виртуальная боевая кнопка. Система направлена на то, чтобы сделать её активацию интуитивной, неосязаемой и освободить лётчика от ненужных рутинных операций. В США давно пошли по этому пути, однако существенных успехов в создании "виртуального помощника" пока не добились.

Американская система HMDS, которую впервые испытали на истребителях F-35, работает по тому же принципу, что и российская. Изображение "собирается" специальным компьютером с десятка камер в единый видеопоток и выводится на забрало (AR-очки) пилотского шлема. Куда бы лётчик ни повернул голову, оператор видит только единую картину в инфракрасном спектре. За возможности смотреть сквозь истребитель и "заглядывать за горизонт" система получила название "Глаз Бога". Но массового применения HMDS не нашла — шлемы с дополненной реальностью испытали лишь на пяти истребителях и принимать на вооружение новинку не стали, оставив в строевых машинах старую систему индикации и управления оружием.

Официальных причин, по словам аспиранта Университета Фридерициана в Карлсруэ Андрея Баума, для такого решения несколько.

Во-первых, система, над созданием которой трудились в компаниях Rockwell и Raytheon, получилась слишком дорогой. Цена комплекта для технического зрения с дополненной реальностью — около миллиона долларов. Во-вторых, адаптировать её на старые истребители F-22 так и не смогли — электронщики не смогли добиться главного условия, за которое им был обещан огромный контракт, — не смогли сделать систему модульной Андрей Баум Аспирант Университета Фридерициана в Германии

Другая (неофициальная) причина — камеры объёмного изображения значительно повышали "засветку" истребителя на радарах. На исправление ошибок осталось совсем немного времени — в 2030 году истекает срок "технической готовности" истребителей F-22 к боевой службе. Самолёты после этого либо придётся радикально модернизировать (но и в этом случае без "Глаза Бога"), либо списывать и создавать принципиально новый истребитель.

Прогнозирование угроз

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В 2005 году на экраны вышел фильм "Стелс". По сюжету картины, только что принятый на вооружение ВМС США беспилотник с искусственным интеллектом не только обучился искусству наносить удары по целям, но и получил от своих создателей дар ясновидения — машина умела "предсказывать" появление угроз и оперативно на них реагировала. С российскими Су-57 и новейшими однодвигательными Су-75 дело обстоит примерно так же: оба истребителя создавались с заделом на будущее, и отчасти именно этим объясняется долгий старт с их серийным производством.

По слухам, система "технического зрения" для российских истребителей окажется единой для всех типов машин и будет предупреждать лётчика об угрозах заранее. Другое важное достоинство системы — она должна стать не опциональной, как в США, а штатной для любой модификации истребителя.

Единственная возможная брешь в системе — это датчики, камеры и другие устройства, с помощью которых истребитель может лететь в режиме полного радиомолчания. Техническое зрение на тяжёлом Су-57 или лёгком Су-75 поможет лётчику совершать даже бреющие полёты на сверхмалой высоте. Именно за новейшей российской электроникой, по мнению ряда авиационных специалистов, американцы начнут "охотиться" при разработке перспективного тяжёлого истребителя, который будут создавать для замены F-22. Чтобы изучить особенности работы российских истребителей, американские машины вооружают специальным радиоэлектронным комплексом.

Его уже получили новейшие истребители F-35, а в перспективе таким "сканером" оснастят и истребители F-15EX. В ряде западных СМИ утверждается, что речь может идти о параметрическом самописце — устройство способно записывать "радиотехнический силуэт" любого истребителя, а на основе этих данных инженеры смогут проверять различные гипотезы и воспроизводить некоторые параметры полёта. По сути, американцы готовятся к настоящему промышленному шпионажу с использованием военной техники — установить такой "сканер-самописец" можно на любой самолёт, даже на разведчики Boeing RC-135, которые регулярно летают у границ России. С учётом того что Су-57 и Су-75 будут прикрывать самые опасные направления, США могут готовить настоящее "вторжение" в электронику российских истребителей. Цель у такой авантюры одна — понять, как работает российский "Глаз Бога", чтобы доработать свой.

Авторы Сергей Андреев