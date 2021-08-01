В горах Кабардино-Балкарии два альпиниста попали под камнепад
Они получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи. На поисково-спасательные работы отправилось пять человек.
В Кабардино-Балкарии спасатели вышли на помощь двум альпинистам, которые пострадали при камнепаде на горе Джангитау. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"В 10:00 01.08.2021 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в ущелье Безенги на горе Джангитау (высота 4100 м) при восхождении группы из двух человек на гору произошёл камнепад. Альпинисты получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи", — говорится в релизе.
Отмечается, что на поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели в количестве пяти человек и одна единица техники. Информация о случившемся уточняется.
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