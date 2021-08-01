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В горах Кабардино-Балкарии два альпиниста попали под камнепад

Они получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи. На поисково-спасательные работы отправилось пять человек.

1 августа, 09:13
<p>Фото © <a href="https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4526819" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

В Кабардино-Балкарии спасатели вышли на помощь двум альпинистам, которые пострадали при камнепаде на горе Джангитау. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 10:00 01.08.2021 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в ущелье Безенги на горе Джангитау (высота 4100 м) при восхождении группы из двух человек на гору произошёл камнепад. Альпинисты получили ушибы и травмы различной степени тяжести и попросили о помощи", — говорится в релизе.

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Отмечается, что на поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели в количестве пяти человек и одна единица техники. Информация о случившемся уточняется.

Ранее Лайф рассказывал, что девушке с травмой пришлось двое суток ждать помощи на камчатском вулкане. На высоте 3800 километров она повредила ногу, самостоятельно спуститься туристка уже не смогла бы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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