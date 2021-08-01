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Стало известно, когда запустят грузовые беспилотные перевозки на трассе М11

Отмечается, что человек будет находиться в кабине такого транспорта, но вмешиваться будет лишь в аварийной ситуации.

1 августа, 10:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В первом квартале 2024 года по трассе М11 "Нева" планируют запустить грузовые беспилотные перевозки. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-1".

"Если говорить про беспилотники на дорогах, идея состоит в том, чтобы запустить в первом квартале 2024 года по трассе М11 движение беспилотной перевозки грузов, не людей, только грузов", — сказал Белоусов.

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Он отметил, что человек будет присутствовать в кабине грузовика, однако вмешиваться будет лишь в аварийной ситуации. Такой транспорт будет передвигаться в общем потоке, так как для создания выделенного движения потребуется много денежных средств.

Ранее Лайф рассказывал, что Минтранс ожидает снижения смертности на дорогах на 8% после запуска беспилотных авто. Ведомство вместе с партнёрами уже приступило к реализации проекта "Беспилотные логистические коридоры", ранее одобренного правительством.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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