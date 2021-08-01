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В Минтруде объяснили, кто может получить от государства выплату в 250 тысяч рублей

Как отметила замминистра, все денежные операции производятся в рамках госпрограммы "Социальный контракт". При этом в нынешнем году также открылся новый блок поддержки.

1 августа, 13:07
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россияне, решившие заняться предпринимательской деятельностью, могут получить от государства выплату в размере 250 тысяч рублей. Как напомнили в Министерстве труда и социальной защиты, её можно потратить на открытие собственного бизнеса, трудоустройство или развитие подсобного хозяйства.

"Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды и обуви. На эти деньги можно организовать небольшую кондитерскую", — сказала замглавы Минтруда Ольга Баталина в интервью "Российской газете".

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Она отметила, что все выплаты производятся в рамках госпрограммы "Социальный контракт". При этом в нынешнем году также открылся новый блок поддержки. Теперь, по словам Баталиной, россияне также могут получить 100 тысяч рублей на нужды подсобного хозяйства. Однако для этого необходима регистрация в качестве самозанятого, добавила замминистра.

По словам Баталиной, в текущем году все регионы страны, за исключением Москвы, получили федеральные средства, всего было выделено 26,3 миллиарда рублей.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли проект закона о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак. Для контроля за расходованием средств предлагается перечислять такие выплаты на "социальный электронный счёт", транзакции с которого могут отслеживаться.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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