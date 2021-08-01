Нарышкин предположил, кто мог готовить для Байдена тезис о "реальной проблеме Путина"
По версии главы Соединённых Штатов, Россия может опереться только на ядерное оружие и нефтяные скважины.
Сергей Нарышкин. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Тезисы о якобы "реальных проблемах" президента России Владимира Путина для главы Соединённых Штатов Джо Байдена, вероятно, готовили не разведслужбы США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Такое предположение в интервью ютуб-каналу "Соловьёв Live" высказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Ранее американский лидер заявил, что у его российского коллеги есть "реальная проблема", что "делает его ещё опаснее". Байден также напомнил о прошедшем в Женеве саммите и отметил, что в распоряжении Путина имеются якобы только нефть и ядерное оружие.
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"Я ещё раз уважительно скажу о наших коллегах-разведчиках, но с определённой долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки, которая прославилась своими заявлениями и "глубокими" познаниями в различных сферах, таких как география, транспортировка природного газа и выборные технологии", — сказал Нарышкин.
А на днях в Кремле ответили на слова Байдена о "реальной проблеме Путина". Там заявили, что Москва предпочла бы, чтобы помощники сообщали президенту США не только о ядерном оружии и нефтегазовом секторе РФ, но и о других секторах экономики.
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