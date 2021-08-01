Нарышкин предположил, кто мог готовить для Байдена тезис о "реальной проблеме Путина"

Тезисы о якобы "реальных проблемах" президента России Владимира Путина для главы Соединённых Штатов Джо Байдена, вероятно, готовили не разведслужбы США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Такое предположение в интервью ютуб-каналу "Соловьёв Live" высказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Ранее американский лидер заявил, что у его российского коллеги есть "реальная проблема", что "делает его ещё опаснее". Байден также напомнил о прошедшем в Женеве саммите и отметил, что в распоряжении Путина имеются якобы только нефть и ядерное оружие.

"Я ещё раз уважительно скажу о наших коллегах-разведчиках, но с определённой долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки, которая прославилась своими заявлениями и "глубокими" познаниями в различных сферах, таких как география, транспортировка природного газа и выборные технологии", — сказал Нарышкин.