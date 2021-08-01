За время действия QR-кодов заболеваемость ковидом в Москве упала в два раза, заявил Собянин

В условиях пандемии коронавируса смысл управленческой работы — вовремя вводить и отменять ограничения. Так, например, за время действия QR-кодов в Москве заболеваемость ковидом упала в два раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, временное введение ограничений на выход в кафе и рестораны привело к тому, что жители Москвы стали активнее вакцинироваться и на порядок сократили контакты друг с другом. Мэр также рассказал и о причине резкого роста заболеваемости в начале лета. По его словам, весной было ещё мало информации об индийском штамме "дельта", поэтому специалисты, по сути, не знали, к чему готовиться. Только в начале июня, как пояснил Собянин, было сделано масштабное исследование мутаций вируса.

"Результат был ошеломляющий: за месяц доля случаев штамма "дельта" подскочила с двух-трёх до 80%. <...> В результате мы впервые оказались впереди Европы. И это была тяжёлая история. Но, как видите, справились и с ней", — рассказал мэр столицы в интервью РБК.