Эпидемиолог спрогнозировал сроки сохранения напряжённой ситуации с ковидом
Специалист отметил, что на сегодняшний день в России доминирует индийский штамм "дельта". По его словам, не преобладает он пока только в регионах Дальнего Востока.
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Ситуация с коронавирусом в России будет оставаться напряжённой максимум ещё три года. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Напряжённость может сохраняться не более двух, максимум трёх лет", — заявил специалист в эфире телеканала "Россия-1".
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При этом эксперт не исключил, что может произойти новая вспышка ковида, так как в стране пока нет коллективного иммунитета к инфекции. Горелов также отметил, что на сегодняшний день в России доминирует индийский штамм "дельта". По его словам, не преобладает он пока только в регионах Дальнего Востока.
Между тем в России за сутки выявили менее 23 тысяч новых случаев коронавируса. Как отмечается, у 8,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За последние 24 часа полностью выздоровел 17 271 человек, скончалось 789 человек.
Ранее учёные назвали сроки начала четвёртой волны CoViD-19 в России. По словам экспертов, сейчас третья волна ковида сместилась из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы. Однако скоро люди начнут возвращаться с курортов, статистика изменится. Хвост завершения волны будет длинный.
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